Una giornata di approfondimento sulla ricchezza artistica di Bannio e della Valle

Seconda giornata di studi per i 400 anni della Milizia Tradizionale di Bannio. Sabato 27 agosto dalle 09:30 in sala Mussa si parlerà della ricchezza artistica del paese anzaschino e della Valle. Si avvicenderanno prestigiosi relatori per approfondire l’ampia gamma di valori artistici che si trovano in tutta valle: scultura lignea, pittura, decorazioni in stucco. Si parlerà anche della rilevanza urbanistica, della conformazione del territorio, della dislocazione delle chiese stesse e della macchina barocca della nuvola, così caratteristica nelle feste di Bannio.

La giornata di studi ricca di contenuti (in allegato il programma completo) si concluderà con una serata danzante.