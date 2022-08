Le previsioni meteo per il fine settimana

L'alta pressione presente sul settore occidentale del Mediterraneo cede nel corso del fine settimana permettendo ad aria più umida atlantica di penetrare verso la nostra regione. “Tale situazione - si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - causerà un modesto peggioramento del tempo in particolare oggi che vedrà nuvolosità irregolare e rovesci intermittenti in particolare sulle montagne ma occasionalmente anche in pianura. Domenica e soprattutto lunedì, fenomeni ancora più sparsi e confinati alle zone montane e pedemontane. Le temperature diurne in pianura si manterranno tra i 28 e i 32°C”.

SABATO 27 AGOSTO 2022

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con copertura più stesa nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni: al primo mattino rovesci e temporali sparsi e intermittenti nelle zone del Lago Maggiore e di Vercellese e Novarese; successivamente ancora fenomeni sparsi con picchi anche localmente forti. Generale attenuazione nel corso del pomeriggio fino ad esaurimento. Zero termico: stazionario sui 3900-4000 m. Venti: deboli occidentali sulle Alpi, con moderata intensificazione da nordovest nel pomeriggio, deboli nordorientali altrove.

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso sulle pianure per nubi medio basse, più soleggiato in montagna con formazione di cumuli sparsi sui rilievi nel pomeriggio. Precipitazioni: rovesci intermittenti sparsi sui rilievi alpini dalle ore centrali della giornata. Attesi valori deboli o localmente moderati. Zero termico: stazionario sui 4000 m. Venti: deboli a tutte le quote, in prevalenza occidentali sulle Alpi e dai quadranti orientali altrove.