Prosegue a Villadossola la demolizione dell'ex Sisma

Prosegue a Villadossola la demolizione di quello che è stato il più grande stabilimento siderurgico della provincia di Novara, quando il Verbano Cusio Ossola non era ancora nato.

La Sisma, che negli Anni migliori toccò il tetto dei 2 mila dipendenti, sta cadendo sotto i colpi della demolizione. In questo mese di settembre, ad un anno esatto dal via ai lavori, si stanno abbattendo gli edifici che sorgevano lungo via Sempione, quelli alle spalle degli uffici. E si sta palesando quella che è un’area immensa in pieno centro città.

A fine lavori, infatti, sarà recuperata un’area di circa 100 mila metri quadrati situata quasi in centro paese, senza tener conto dei 22 mila metri quadrati dell’ex laminatoio 250 che si trova sull’altro lato della strada provinciale.

Il gruppo Beltrame non ha ufficialmente reso noto cosa intende fare di questo quadrilatero cittadino ma si parla di sfruttarlo per realizzare o un mega impianto fotovoltaico o anche per insediarvi un sito di produzione dell’idrogeno.