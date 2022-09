Maltempo in Ticino, frane e strade chiuse. Esondato un torrente: evacuate venti persone a Manno

Nottata di maltempo in Canton Ticino dove nelle ultime ore si è abbattuto un forte acquazzone che ha provocato, in particolare nel Malcantone, allagamenti e frane che hanno portato alla chiusura di strade e all'evacuazione di persone.

Nel corso della notte a Manno in via Mondadiscio, a causa dell'esondazione del torrente Vallone, sono state evacuate una ventina di persone da cinque abitazioni. Non si registrano per fortuna feriti, ma sono ingenti i danni alle strutture.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano (a titolo precauzionale), il geologo cantonale per le verifiche del caso e i tecnici comunali.

La Protezione civile ha messo a disposizione strutture per ospitare le persone evacuate. Per quanto riguarda la situazione viaria, al momento via Grumo è completamente chiusa e lo resterà almeno per tutta la mattinata.

Via Vedeggio e via Cantonale, dall'uscita dell'A2 a Lugano Nord verso Lamone, sono parzialmente inagibili e sono in corso i lavori di ripristino, che dovrebbero protrarsi per alcune ore.

La Polizia cantonale invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a evitare di recarsi nelle zone particolarmente toccate, se non strettamente necessario per non ostacolare le operazioni in corso.