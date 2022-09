Primo giorno di scuola a Domo, gli auguri dell'assessore Folino FOTO

Cari ragazze e ragazzi,

siamo al primo giorno, si riparte. Immagino la particolare emozione per chi affronta il primo anno della scuola primaria e secondaria, ed il clima particolare nel rivedere i compagni di classe, gli insegnanti, dopo mesi di vacanze estive.

Occorre scaldare “i motori” e ricalarsi in questa dimensione, che finalmente comincerà con le sembianze di normalità, tornerete alla socialità scolastica, privi di mascherine e distanziamento, consapevoli della necessità di cautela, ma Vi riguarderete in faccia, con un volto non più celato e con l’entusiasmo e la bellezza della giovane età.

Godetevi questi momenti, come se fosse una grande novità, Vi meritate una scuola aperta, che Vi dia opportunità e Vi consenta di studiare e crescere!!

Meritate di essere al centro dell’attenzione delle istituzioni, siete il presente ed il futuro del ns. Paese…. Buon anno scolastico!!

Daniele Folino

Assessore Istruzione Domodossola