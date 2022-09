Uncem chiede al governo di intervenire sul costo del pellet

"Sul costo del pellet servono due interventi del governo e del mise. Il primo per ridurre l'IVA al 4%, intervento già proposto da diversi partiti. È decisivo per sostenere chi utilizza questo combustibile che in Italia non produciamo, se non in forma residuale non avendo segherie e dunque scarti di lavorazione meccanica del legno da 'ricompattare' in piccoli bricchetti. E poi serve un immediato monitoraggio sui prezzi. Le associazioni dei consumatori lo hanno avviato ma deve essere fatto dal Ministero per lo Sviluppo economico. Perché assistiamo probabilmente a una forte speculazione che porta il costo di un sacco da 15chilogrammi fino a 15 euro. Quando due anni fa era 4 euro. Non è sostenibile e accettabile. Se qualche speculazione esiste, Uncem ritiene debba essere punita".



Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.