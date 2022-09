Volley Vigezzo, pronti a scendere di nuovo in campo

Dopo la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 19, quest'anno, a partire da mercoledì 28 settembre, riprenderanno finalmente gli allenamenti di minivolley e pallavolo per le scuole elementari e medie che la Asd Volley Vigezzo organizza in collaborazione con pallavolo A.Rosmini e con Fondazione comunitaria del Vco. "Potranno partecipare agli allenamenti di minivolley sia bambine che bambini dai 6 agli 11 anni, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.30 presso la palestra A .Testore. Per i ragazzi e le ragazze delle medie invece - spiegano i respondabili della Volley Vigezzo - le attività si svolgeranno mercoledì dalle 18.30 alle 20.00. Cogliamo l'occasione per ringraziare le atlete che hanno mantenuto l'impegno sportivo anche durante la pandemia con ottimi risultati".