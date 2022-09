''Col Momo una partita di altissimo livello''

Non è da tutti i giorni rifilare 4 gol al Momo, da anni una delle squadre più quotate del girone A di Prima Categoria. Un'impresa quella della Varzese che ha vinto in casa una partita tutt’altro che scontata. Il 4 a 1 finale soddisfa l’ambiente granata e fa tirare un sospiro di sollievo al tecnico Gianni Lipari, che aveva ancora il rammarico per la sconfitta all’esordio contro l’Ornavassese.

‘’Con l’Ornavasso avevamo fatto e disfatto tutto noi - afferma Lipari – mentre col Momo abbiamo fatto una partita di altissimo livello. Li avevo osservati col Villa ma in quel caso è stata una partita diversa, molto maschia, con diverse ammonizioni. Mentre noi giochiamo la lasciamo giocare e forse il Momo non si aspettava questa Varzese. L’uno-due del primo tempo ci ha messo un buone condizioni per giocare e poi nel secondo tempo abbiamo arrotondato il risultato. Peccato per il gol preso alla fine’’.

La rosa è a posto. ‘’Abbiamo fuori 3-4 giocatori – dice – ma la rosa c’è. E davanti questa’anno siamo messi bene. Penso si possa fare un buon campionato perché se teniamo questo atteggiamento ci toglieremo qualche soddisfazione’’.