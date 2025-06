Gravellona San Pietro in festa: è Promozione!

È terminata anche la seconda fase dei playoff di Prima Categoria ed è finalmente arrivato il verdetto più atteso: il Gravellona San Pietro sale meritatamente in Promozione.

Gli uomini di Agostini, grazie al pareggio per 0-0 contro la Nolese sul neutro di Momo, e alla contemporanea sconfitta del Pianezza contro il Banchette Colleretto, hanno conquistato il secondo posto nel quadrangolare che assegnava due posti per la categoria superiore, alle spalle proprio della Sportiva Nolese: si è trattata dunque di una festa per due ieri al Comunale di Momo.

Grande gioia dunque per gli arancioneri e per i loro supporter, giunti in buon numero per spingere la squadra in quest’ultima fatica, al termine di una stagione estenuante.

Il Gravellona San Pietro va così a rimpolpare la pattuglia delle squadre del VCO che prenderanno parte al prossimo campionato di Promozione, affiancando Juve Domo, Ornavassese e l’altra neopromossa Piedimulera.