Nino e Pissardo confermati, al Vogogna arriva Rampi

Michael Nino resta alla Juventus Dono, Cesare Rampi guiderà il Vogogna, mentre Pierguido Pissardo sarà sulla panchina del Feriolo.

Squadre del Vco al lavoro per la prossima stagione, con la Juventus Domo e Michael Nino che restano assieme dopo una buona stagione che ha visto i granata sfiorare il primo posto finale e chiudere seconda a soli 3 punti dalla Cossatese.

Il tecnico domese si è detto soddisfatto dell’annata pur togliendosi qualche sassolino dalle scarpe nelle ultime dichiarazioni tv. Ora Nino sostiene che la base ci sia per poter cercare di vincere il campionato di Promozione.

Riconferma anche per Pierguido Pissardo che a Feriolo era stato richiamato in extremis per cercare di salvare una annata negativa. La società, che sta rinnovando la rosa, sa che Pissardo ha il vantaggio di conoscere l’ambiente, per averlo ‘vissuto’ per anni.

Cambio di guardia s Vogogna, dove dopo l’addio di Enrico Castelnuovo la società ossolana ha deciso di puntare su Cesare Rampi, che l’anno scorso aveva guidato sino alla partita di Piedimulera il Ramate, con ottimo risultati di classifica.