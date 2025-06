Virtus Villa al lavoro per rinnovare la squadra

‘’Per ora, solo partenze sicure’’. Così Vincenzo Bruno, presidente della Virtua Villa, ci spiega il momento di ricostruzione della squadra, che quest’anno è rimasta fuori anche dai play off. Una promozione che da anni sfugge ai biancocelesti, che sembrano decisi a rinnovare la rosa.

Hanno già lasciato Filippo Barba, Martinella , Palfini e Tabacco. Nomi di non poco conto e che in questi ultimi anni hanno contribuito ad annate non vincenti ma comunque positive.

‘’Stiamo lavorando per gli acquisti, ma per ora non posso anticipare nulla’’ dice il presidente virtussino.

Anche sull’allenatore i ‘lavori’’ sono in corso. Il nome è quello di Enrico Castelnuovo ma l’ufficialità non c’è ancora, anche se sembra questione di dettagli. Castelnuovo ha lasciato Vogogna dopo alcuni anni e soprattutto dopo la salvezza meritata di questa ultima stagione.