Finita l'era dei manifesti elettorali? In Ossola molti gli spazi vuoti

Manifesti, questi sconosciuti! E’ finita l’era dei manifesti di partiti e candidati in corsa alle elezioni? Parrebbe di sì, vista la situazione che abbiamo notato in diversi centri dell’Ossola dove i pannelli per le affissioni politiche sono quasi vuoti. I Comuni sopportano costi per posare i pannelli e se non servono più si potrebbe evitare di metterli.

Ormai i candidati e di partiti puntano soprattutto sulle tv e sui social, dimenticandosi di altre fonti e dei manifesti. E' cambiato il modo di fare campagna elettorale e lo si vede. Da tempi sono stati archiviati i vecchi comizi in piazza e il volantinaggio casa per casa. La politica punta altrove: sta cambiando il modo di farsi pubblicità.

Anche in Ossola i candidati a Senato e Camera si son visti raramente . Qualche gazebo, le presenze alle festa di partito, diversi messaggi whatsapp. Al massimo in valle si è visto l'arrivo di qualche candidato di cui non si sa poco perché estranei al territorio: politici paracadutati che poi nei prossimi cinque anni non si ricorderanno certo di un territorio non loro.