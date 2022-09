Voto alla Camera: FDI fa man bassa in Vigezzo, il Pd vince a Montescheno

I dati dell’Ossola confermano il trend nazionale con la vittoria di Fratelli d’Italia nel 99 per cento dei comuni. I dati (qui ci riferiamo alla Camera) parlano di un successo che va dal 27-28 per cento a punte che del 50 per cento dei voti. Molte le curiosità del voto.

FdI fa man bassa in Valle Vigezzo: a Craveggia il partito di destra coglier il 50 per cento dei voti, 44,47 a Druogno, 40,32 a Re, 48,13 a Toceno, 44,17 a Santa Maria Maggiore.

Benone il partito di Meloni anche a Bannio Anzino col 45,18 per cento; nel paese paese il Pd prende solo l’1,32 per cento, superato anche da Impegno Civico di Di Maio che porta via il 4,39 per cento.

La novità è che il Pd vince a Montescheno, col 26,63 per cento dei voti, mentre FdI si ferma a 21,61. A Trasquera poche novità rispetto al voto nazionale se non che il Movimento 5Stelle supera il Pd: 10 per cento contro il 7,5.

Il Pd, alla Camera, non vince neppure a Vogogna, paese di Enrico Borghi: raccoglie il 24,71 per cento, superato da Fratelli d’Italia con 25,14.

Forza Italia non supera mai il 9 per cento e il miglior risultato lo coglie a Formazza con l’11,11 per cento. Nel paese walser bene anche l’alleanza Azione Italia Viva che raccoglie il 10,22. E pure a Macugnaga l’alleanza Caldenda-Renzi è premiata con il 10,10, uno dei risultati migliori in Ossola

Nei tre maggiori centri dell’Ossola si ripete il trend nazionale. A Domodossola FdI prende il 28,17, il Pd 19,29 e la Lega scende a 12,34. A Villadossola: FdI 27,98, Pd 22,45 e Lega 14,51. A Crevoladossola FdI 35,56, mentre Pd e Lega quasi pareggiano: rispettivamente 14,15 e 14,20.