Dal Comune mille euro per l'apparecchio da donare alla chirurgia maxillo facciale del San Biagio

Il Comune di Domodossola aderisce al progetto che l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola ha promosso per l’ acquisto di uno strumento da destinare al Reparto ORL Chirurgia Maxillo Facciale dell’ospedale di Domodossola. Si tratta di uno strumento necessario per la cura dei pazienti disabili in anestesia generale.

L’apparecchiatura costa 5.613 euro. L’Unione Montana ha chiesto ai presidenti delle altre Unioni Montane ossolane e al sindaco di Domodossola una partecipazione economica al progetto. “Vista l’importanza dell’iniziativa e la sua utilità per la comunità il Comune domese -ha spiegato il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi- la giunta ha deliberato di partecipare all’iniziativa stanziando 1.000 euro”.