Alberghiero Rosmini, riapre il ristorante didattico “Inizio”

Con l'avvio dell'anno scolastico riparte anche l'attività del Ristorante Didattico “Inizio” dell'alberghiero Rosmini di Domodossola.

Anche per la sessione di studi 2022/23 docenti e allievi proporranno agli ospiti menù sempre diversi e percorsi a tema. Tra le offerte particolari i piatti alla lampada e il pranzo allo Chef Corner per assistere in “presa diretta” al servizio di cucina. Il bar didattico 'Novel' propone inoltre -dalle 10:30 alle 11- cocktails, liquori, vini e bevande calde.

“Il Ristorante Didattico Inizio è il luogo, letteralmente, di iniziazione dei nostri studenti alla vita adulta e professionale, l’ambiente ideale per l’avvio della loro carriera. Dal lunedì al giovedì, a rotazione, gli allievi vi aspettano per mostrarvi ciò che stanno imparando e per mettersi alla prova con i loro primi veri ospiti, quelli che faranno la differenza” spiegano dall'istituto domese.

Per sedersi ai tavoli del ristorante e assaporare i manicaretti proposti basta telefonare al numero 0324.482152 o inviare una mail a inizio@alberghierorosmini.it. La prenotazione è obbligatoria.