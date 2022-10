Domodossola, approvate diverse variazioni al bilancio di previsione

È stato approvata mercoledì, con 11 voti favorevoli e le astensioni dei consiglieri Gabriele Ricci di Domo Domani e Claudio Miceli del Pd , un’articolata variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2023-2024. Ad illustrare l’ordine del giorno l’assessore al Bilancio Gabriella Giacomello.

La variazione prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per 36.500 euro che andranno a coprire la maggiore spesa del servizio mensa scolastica. Si tratta di maggiori costi legati ai protocolli per il contenimento del Covid 19. Nella parte investimento si trova un contributo del Ministero dell’Interno per 14.307 euro da destinare al progetto “Scuole Sicure 2022-2023” per l’installazione di sistemi di sorveglianza in prossimità delle scuole.

L’applicazione per 92.000 di proventi da permessi di costruzione destinati per 62.000 ad interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e per 30.000 euro alla compartecipazione ai costi per gli interventi degli impianti sportivi della città dello sport. Un contributo regionale di 39.828 euro concesso per la manutenzione degli impianti sportivi.

Sono previsti storni di fondi tra capitoli di entrata e spesa per una corretta contabilizzazione delle risorse del Pnrr per 1.910 .000: vengono imputati per 960.000 sulla riqualificazione del tratto stradale via Marconi- Piazza Cavour e 950.000 euro per via Binda.

In conseguenza del caro materiali ed energia, l’amministrazione deve effettuare storni di fondi tra i capitoli per 110.000 euro destinati al servizio viabilità e circolazione stradale; vengono riallocati per 20.000 euro sul servizio demanio e patrimonio per la gestione dell’impianto di riscaldamento, per 40.000 euro sul servizio impianti sportivi in Regione Nosere per la sistemazione della recinzione. Per 50.000 euro sulla riqualificazione dei locali da destinare ad uffici comunali in via Roggia dei Borghesi.

I fondi destinati al servizio viabilità e circolazione stradale per 14 mila euro e per 25.000 per il servizio parchi verde ed ambiente vengono destinati all’acquisto di attrezzature per i parchi gioco.

Vengono rettificati in diminuzione 92.759 euro relativi ai fondi frontalieri a seguito dell’esatta quantificazione del Ministero dell’economia e delle Finanze, il capitolo di spesa per la manutenzione del teatro Galletti per 20.000 euro. Il capitolo dei servizi alla viabilità per 13.747 euro e il capitolo parchi verde e ambiente per 10.000 euro.

Vengono invece rettificati in aumento per 6.500 euro i capitoli relativi al servizio viabilità in via Volta. Per 10.000 euro i capitoli relativi al servizio illuminazione pubblica per opere infrastrutturali al Calvario. Per 29.487 per il ripristino dell’impianto antincendio e per la ristrutturazione dell’ufficio Polizia Municipale e 130.000 euro per la riqualificazione delle aree esterne al Curotti. Nella parte corrente invece ci sono maggiori entrate per 1000 euro legate agli accertamenti tassa rifiuti , per 3.600 euro dall’Istat per i censimenti. 35.000 euro di trasferimenti statali per il rimborso spese elettorali. 14.650 di trasferimenti statali per la copertura dei costi dei centri estivi.

Vengono accertate infine maggiori entrate sui capitoli degli accertamenti Imu e Tari , entrate derivanti dal 5 per mille e proventi da multe e sanzioni del servizio urbanistica per 43.436 euro.

Sempre con 11 voti a favore e i 2 astenuti (Miceli e Ricci) è stato approvato anche il bilancio consolidato esercizio 2021.