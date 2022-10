Premosello, la minoranza: “I genitori possono rateizzare il pagamento dello scuolabus?”

La minoranza di Premosello chiede all'amministrazione la possibilità per le famiglie di rateizzare il pagamento del servizio scuolabus, una possibilità presente negli anni scorsi ma che non viene menzionata sul sito del Comune dopo la pubblicazione degli importi per l'anno scolastico corrente.

“Molti genitori ci hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di pagamento del servizio scuolabus. Come gruppo di minoranza abbiamo inoltrato al Sindaco una richiesta di precisazioni” scrive il capogruppo della Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago, Andrea Monti. La proposta dell'opposizione è “che le modalità di pagamento le quali, auspicabilmente, dovranno prevedere la rateizzazione per tutte le famiglie (oltre all'eventuale pagamento in unica soluzione) vengano tempestivamente decise e comunicate all'utenza attraverso la massima diffusione (sul sito istituzionale, sui social media e nelle bacheche comunali) al fine di dare risposte concrete ed in breve tempo ai nostri utenti. Riteniamo la nostra richiesta di buonsenso che difficilmente potrà non essere accolta”.

“Rinnoviamo la nostra contrarietà -conclude Monti- sulla scelta della maggioranza riguardo l'aumento spropositato delle tariffe dei servizi collegati alla scuola e ribadiamo la necessità di una revisione di queste misure fortemente impattanti sui conti delle famiglie di Premosello”.