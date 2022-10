Rapporti bilaterali Europa Svizzera - Panza (Lega): “Fondamentale la tutela dei frontalieri”

“Questa mattina ho partecipato all’interessante “41esimo incontro inter-parlamentare EU- Svizzera” a Rapperswil. Sono stati trattati importanti temi, dalle relazioni bilaterali tra Svizzera e UE - informa l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza - sullo stato delle discussioni su un possibile nuovo pacchetto di negoziazione, oltre alla Legge UE sui lavoratori in distacco e sulle misure di accompagnamento svizzere, nonché sulla Direttiva UE 2004/38 sul diritto dei cittadini dell’Unione e delle loro famiglie di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati Membri.

Continua il mio impegno per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori frontalieri nella Confederazione Elvetica, soprattutto in un momento così difficile -prosegue Panza - sempre con spirito di collaborazione con le autorità svizzere, per la maggiore tutela delle esigenze di tutti nel rispetto reciproco.