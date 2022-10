Le note di DomoJazz in Cappella Mellerio

Dopo Domosofia, il Borgo della Cultura domese ospita DomoJazz. Il comune promuove l’iniziativa culturale volta alla diffusione della musica Jazz curata dal musicista e direttore artistico Roberto Mattei.

La rassegna è nata nel 2017 e torna per la terza edizione dopo lo stop dello scorso anno per la pandemia. DomoJazz intende promuovere progetti discografici o comunque progetti consolidati che siano caratterizzati da un messaggio culturale forte. ll nuovo progetto, denominato “Domo jazz terza edizione autunno 2022”, prevede la realizzazione di tre concerti con cadenza mensile, da Ottobre a Dicembre, alla Cappella Mellerio. Il primo è in programma il 15 ottobre. L’ingresso ai concerti sarà a offerta.

“Il tentativo di quest’anno - spiegano gli organizzatori - è mirato a rafforzare il significato culturale proprio proponendo progetti e musicisti di livello nazionale ed internazionale. Il cartellone annovererà musicisti non necessariamente legati al territorio ma di assoluto e riconosciuto valore artistico. Il pianoforte “Ravasenga”, uno strumento ricevuto in dono dal comune, che si trova nell’ex cappella Mellerio, in questa edizione sarà particolarmente valorizzato essendo previsto il suo utilizzo in ben 2 concerti su 3".

Il cartellone prevede il 15 ottobre l’esibizione del duo Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta; il 5 novembre Gianluca Di Ienno New Album “Gliders” , infine il 3 dicembre Roberto Mattei Hurricane Septet – Let’s Go Ahead.