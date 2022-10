Blu Service lavoratori in assemblea con Cigl e Cisl. Martedì 18 incontro in Prefettura e sciopero

Sciopero dei lavoratori alla Blu Service di Ornavasso il prossimo 18 ottobre. E’ quanto è stato deciso oggi da lavoratori e loro rappresentanti nel corso di un’assemblea con Cgil e Cisl. Lo stesso giorno le parti sindacali si siederanno ad un tavolo convocato in Prefettura al quale parteciperà anche Bialetti. “Le lettere di licenziamento per tutti e 39 i lavoratori lsono partite nei giorni scorsi per la perdita della commessa da Bialetti” spiegano Guaschino e Piffero. Oggi i due rappresentanti di Cgil Filcams e Cisl Fisascat hanno deciso di comune accordo con i lavoratori di indire lo sciopero, e probabilmente anche un presidio fuori dalla Prefetturo all'ora dell'incontro con Bialetti.

“Caffè amaro alla Blu Service” recita il volantino con cui Cgil Filcams e Cisl Fisascat del Vco annunciano lo sciopero. “L'biettivo comune deve essere la salvaguardia dei posti di lavoro. Il Vco non può permettersi nuove emorragie occupazionali” spiegano i rappresentanti sindacali.