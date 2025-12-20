Vco Defibrillatori, un primato tutto italiano nella cardioprotezione

L’azienda ossolana VCO DEFIBRILLATORI è stata riconosciuta come l’unico punto fisico in Italia nella distribuzione di prodotti italiani lanciati sul mercato della cardio-protezione.

Da un idea di Salvatore Ranieri esperto di defibrillatori dal 2008 CONSOCIUTO IN TUTTA Italia per il suo costante impegno nel sociale, in collaborazione con team specializzato nei salvavita ha lanciato questa azienda per far conoscere i defibrillatori di ultima generazione pi facili da utilizzare in caso di arresto cardiaco con meno costi di manutenzione , gli unici defibrillatori prodotti in Italia facendo conoscere ancora di più Domodossola come primo punto italiano nella vendita e manutenzione.

Molte collaborazioni in tutta Italia da Istruttori e cardiologi con VCO DEFIBRILLATORI ci sono altri esperti, Marcello Segre presidente dell’associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco, Il cardiologo Giuseppe Colangelo del Comitato Scientifico Progetti Medical conosciuto in Italia per la sua continua divulgazione dei dispositivi salvavita , Mario Perricone presidente Nazionale della BLSD ACADEMY supporto sulla formazione e Maria Tetro ostetrica esperta in disostruzione adulto, pediatrico e lattante.

La sede si trova nel parcheggio esterno dell’ospedale e per l’anno 2026 si prospetta una festa tutta Italiana con medici, cardiologi, istruttori di primo soccorso e mezzi di soccorso.

Cosa fa VCO Defibrillatori:

Vendita e Assistenza: Fornisce e si occupa della manutenzione di defibrillatori di ultima generazione.

Formazione: Organizza corsi di formazione con certificazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per insegnare l'uso corretto del DAE.

Consulenza: Aiuta nella scelta del defibrillatore più adatto alle esigenze specifiche.

Manutenzione: Controlla e garantisce il corretto funzionamento dei dispositivi, inclusa la sostituzione di batterie ed elettrodi.

Controlla e garantisce il corretto funzionamento dei dispositivi, inclusa la sostituzione di batterie ed elettrodi. Punto di Riferimento: È l'unico negozio fisico in Italia dedicato a questo settore, situato vicino all'ospedale San Biagio a Domodossola.

Perché sono importanti:

Forniscono un servizio essenziale per la sicurezza pubblica, aiutando enti e privati a essere preparati a gestire emergenze cardiache, rendendo il territorio più cardioprotetto

Contatti Te. 0324 203248