"Lo spirito di comunità è il cuore pulsante di Domodossola": gli auguri del sindaco Pizzi alla città

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi rivolge, come di consueto, i suoi auguri di Natale a tutta la cittadinanza, offrendo alcuni spunti di riflessione sull’anno che si avvia alla conclusione. Di seguito le parole del primo cittadino.

“Cari concittadini, con l'avvicinarsi delle festività natalizie e della conclusione di quest’anno desidero condividere con voi alcune riflessioni.

Amministrare la città è, sotto molti aspetti, come gestire una grande famiglia. Le sfide che affrontiamo ogni giorno sono molteplici e spesso complesse, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Gli aumenti dei costi hanno messo a dura prova i bilanci familiari così come quello del nostro comune.

Nonostante ciò, siamo impegnati con responsabilità e trasparenza per amministrare le risorse pubbliche nel miglior modo possibile, alla costante ricerca di un complicato equilibrio e di soluzioni che permettano di garantire servizi essenziali, di continuare con gli interventi di riqualificazione e di pianificare un futuro sostenibile tutelando il benessere della nostra comunità.

Ma, proprio come in una famiglia, anche nei momenti più complessi la forza sta nella coesione e nella volontà di affrontare insieme gli ostacoli: lo spirito di comunità che ci contraddistingue è il cuore pulsante di Domodossola, ciò che la rende un luogo speciale per vivere e che ci permette di guardare con fiducia al futuro, continuando insieme per rendere la nostra città sempre più bella e accogliente.

Anche per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con spirito di solidarietà e dedizione, contribuiscono ogni giorno alla crescita e al miglioramento della nostra città: i volontari, le associazioni, gli enti e tutte le persone che collaborano per il bene comune.

Spero quindi che possiate trascorrere le feste in un clima di serenità e gioia, nel calore della famiglia e di relazioni personali autentiche: a tutti voi auguro di cuore un sereno Natale e un nuovo anno ricco di salute, pace e prosperità”.