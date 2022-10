Premosello, la minoranza: “Subito l'appalto per i lavori in via Fontana del Bosco a Colloro”

“Quali sono le azioni che l'amministrazione intende per finalizzare l’appalto per rifare la pavimentazione stradale e le canalizzazioni in via Fontana del Bosco a Colloro?”. È quanto domanda la minoranza di Premosello alla giunta Fovanna in un'interrogazione. La Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago chiede inoltre interventi di messa in sicurezza delle parti di pavimentazione particolarmente compromesse, a tutela dei residenti e di quanti percorrono i tratti di strada da appaltare.

La preoccupazione della minoranza è di “evitare un allungamento eccessivo dei tempi di affidamento dei lavori, sia per la situazione precaria della viabilità comunale oggetto di intervento e sia per i tempi stabiliti dal bando regionale”.

“Oltre a non conoscere l’aspetto tecnico-procedurale che il Sindaco, l’Assessore e la maggioranza intendono adottare per superare le problematiche emerse in sede di gara, al fine di cantierare il progetto,ci ha lasciato sbigottiti l’atteggiamento che questa maggioranza ed il Sindaco hanno avuto nei confronti dei cittadini firmatari di una petizione specifica. Riteniamo grave che, in base a quanto appreso, il Sindaco e la maggioranza non abbiano fornito spiegazioni esaustive ai firmatari dell’istanza. Prendiamo atto che le opere pubbliche, come purtroppo immaginavamo, sono ferme al palo e rappresentano 'la cenerentola' per questa maggioranza che, purtroppo, risulta lacunosa in troppi ambiti! Rinnoviamo la richiesta affinché si attui, senza indugi, un cambio di passo nella amministrazione del nostro Ente il quale, da mesi, sta regredendo con effetti deleteri per tutti noi cittadini” il commento del consigliere capogruppo di minoranza Andrea Monti.