Prenotati in tempo record gli 85 mila posti gratuiti del progetto Diderot di Fondazione CRT

Esauriti in tempo record gli 85.000 posti gratuiti messi a disposizione dal progetto Diderot della Fondazione CRT per gli studenti delle scuole primarie e secondarie del Piemonte e della Valle d’Aosta, con un aumento delle iscrizioni del 22% rispetto allo scorso anno.

In meno di un’ora, nel corso del “click day”, più di 1.000 insegnanti (+ 23% rispetto al 2021) hanno prenotato on line le proprie classi alle attività proposte dal progetto Diderot in ambiti che vanno dalla lotta al cambiamento climatico al consumo responsabile delle produzioni agroalimentari per un impatto sociale e ambientale positivo, dall’esplorazione delle nuove frontiere dell’Universo alla “contaminazione” tra scienza, tecnologia, arte e creatività.