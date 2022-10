A Fomarco la castagnata del Circolo e l'openday della Banda

La banda di Fomarco ha programmato un “Open Day” intitolato “Autunno in musica” che si terrà sabato, 15 ottobre alle ore 15, presso la sede della scuola di musica a Fomarco e nell’adiacente piazza San Rocco.

L’iniziativa è finalizzata a far conoscere le molteplici attività della banda e a presentare e spiegare i vari strumenti musicali utilizzati nell’ambito del nostro settore.

"Dedicheremo poi particolare spazio ad informare tutti i partecipanti sui corsi musicali che organizziamo per insegnare a chicchessia, quindi a giovani e meno giovani, a suonare lo strumento preferito il tutto per incentivare i futuri musicisti ad entrare a far parte del fantastico mondo del corpo musicale di Fomarco" scrive la presidente Sonia Piatti.

"Quest’anno inoltre – prosegue la presidente - ci saranno alcune gradite novità in un ottica di sempre maggior collaborazione tra le varie istituzioni del paese ed infatti, in primo luogo, l’apprezzata adesione degli alunni e dell’intera organizzazione della scuola primaria di Pieve Vergonte che, in continuità con il progetto intrapreso alcuni mesi fa tra banda e scuola, collaborerà all’iniziativa con addobbi ed elaborati che faranno da cornice all’Open Day".

L’amministrazione comunale pievese, per l’occasione, aprirà il vicino museo/latteria ed il circolo di Fomarco ha organizzato la propria annuale castagnata unitamente nostra manifestazione.

Durante la giornata il corpo musicale di Fomarco suonerà qualche brano del proprio vasto repertorio.

"Invitiamo dunque tutti a partecipare a questa iniziativa convinti del fatto che potrà essere una piacevole giornata autunnale da passare serenamente in compagnia ed in musica" conclude la presidente Piatti.