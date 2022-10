Fondi a 5 Comuni del Vco per lavori di messa in sicurezza, soddisfazione di Preioni

Quasi 145mila euro per cinque interventi nei comuni di Arola (ripristino di scarpata), Cannobio (intervento su versante soprastante strada in località Campeglio), Crevoladossola (sistemazione rio della Montagnetta), Madonna del Sasso (consolidamento muretto piazzale del santuario) e Varzo (messa in sicurezza dei rii Canali e Riceno). È’ quanto l’amministrazione regionale a maggioranza Lega mette a disposizione per il Vco, grazie alla legge 38/78, per interventi di messa in sicurezza del territorio.

“Un aiuto concreto - commenta con soddisfazione il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni - ennesima conferma di un’amministrazione che non lascia indietro nessuno e, soprattutto, presta particolare attenzione alle aree decentrate”. Si tratta di una tranche di finanziamento - quasi 2 milioni e 200mila euro suddivisi alle 8 province piemontesi - utile a realizzare lavori di urgenza e di ripristino di opere a rischio come la messa in sicurezza degli edifici e dei versanti naturali, il ripristino della viabilità, la sistemazione di strade comunali, la sistemazione idraulica di tratti d’acqua, il rifacimento di ponti, strade e canali. “Un intervento assai significativo per un territorio particolarmente fragile qual è il Vco” conclude Preioni.