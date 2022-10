Lega, il vicesegretario dell'Ossola a Roma con il parlamentare Alberto Gusmeroli

Alessio Dini, giovane iscritto e attuale vicesegretario della Lega Ossola, è partito da Villadossola mercoledì 12 ottobre alla volta di Roma per accompagnare il deputato Alberto Gusmeroli, neo rappresentante del Novarese e del VCO, alla prima seduta del Parlamento.

"È stato un'onore seguire l'On. Alberto Gusmeroli durante la campagna elettorale insieme ai tanti militanti e sostenitori della Lega del Vco, altrettanto significativo per me giovanissimo assistere dall’interno del Parlamento alla prima seduta della nuova legislatura. Ora è il momento di lavorare per il bene comune, l'attenzione alla gente e alle problematiche del VCO sarà massima e il nostro impegno sarà concentrato H24 al sostegno del territorio e per quanto mi riguarda in particolar modo alla 'mia' Villadossola" scrive in una nota lo stesso Dini, di rientro da Roma.

A sua volta interviene anche Gusmeroli: “Non posso che ringraziare Alessio Dini e tutti i militanti e sostenitori del Vco che hanno fatto veramente una campagna elettorale eccezionale con volantinaggi in tutti i Paesi e Valli, riunioni pubbliche e gazebo dappertutto, continuerò ad essere attento ad ogni necessità e bisogno della gente, del territorio e dei Sindaci del VCO una terra meravigliosa che coniuga la bellezza dei laghi Maggiore, Orta e Mergozzo all’incanto di colline e montagne dell’Ossola”.