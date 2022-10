Villette, inaugurata la mostra 'Liberi di Imparare'. FOTO e VIDEO

È stata inaugurata a Villette, sabato 15 ottobre, la mostra “Liberi di Imparare” allestita nella Sala Consiliare del Municipio dalla Pro Loco Villette. Con la Presidente della Pro Loco Melissa Gnuva ed il Sindaco Monica Balassi erano presenti la Consigliera Provinciale Magda Verazzi, i Sindaci dei Comuni Vigezzini, il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli, il Comandante della Stazione Carabinieri di Santa Maria Maggiore Maresciallo Gabriele Medico, il Presidente dell’UNPLI Provinciale Francesco Romeo, il Vicepresidente dell’UNPLI Regionale Stefano Raso. Erano inoltre presenti i componenti del CIEB Centro Italiano di Egittologia Giuseppe Botti di Domodossola e delle Associazioni che collaboreranno con la Pro Loco Villettese per promuovere alcuni eventi legati alla Mostra.

Al termine della presentazione l’Architetto Giacomo “Gim” Bonzani ha intrattenuto i presenti con un breve excursus sulle meridiane, gli orologi solari che caratterizzano in modo particolare Villette, collegandole in questo caso alla misurazione del tempo nell’antico Egitto. L'esposizione itinerante, nata dalla collaborazione tra il Museo Egizio di Torino, la Direzione della Casa Circondariale ‘Lorusso- Cutugno’ e l’Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Torino, nell’ambito del progetto “Liberi di imparare”, propone le riproduzioni di alcuni reperti del Museo e dopo aver fatto tappa in tutte le Province del Piemonte è giunta a Villette, nel VCO, grazie all’UNPLI Provinciale.

La mostra resterà aperta sino al 27 novembre, con i seguenti orari: sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Per eventuali visite al di fuori di questi orari è possibile contattare la Pro Loco Villette all’indirizzo info@provillette.it. Per le scolaresche sono invece iniziate le visite guidate con laboratori dedicati. All’invito della Pro Loco Villette hanno aderito tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo A. Testore di Santa Maria Maggiore oltre ad altre del territorio ossolano.