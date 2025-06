Un concorso fotografico per raccontare le streghe della Valle Antigorio

In occasione dell’edizione 2025 del tradizionale evento “Le streghe della Valle Antigorio”, il comune di Baceno in collaborazione con l’associazione Streghe di Croveo ha indetto un concorso fotografico “Donne, streghe o semplicemente erbaiole”. L’obiettivo, per i partecipanti, è quello di raccontare “la grammatica dei quattro elementi

nel linguaggio delle donne”.

Ogni partecipante può presentare un massimo di quattro fotografie, che devono essere inedite e aderenti al tema proposto. Sono ammessi scatti a colori o in bianco e nero, sia verticali che orizzontali; non sono invece essere ammesse opere interamente realizzate al computer.

Le fotografie devono essere presentate entro e non oltre l’11 luglio, inviando una e-mail all’indirizzo concorso.streghe@gmail.com con oggetto “Concorso fotografico” seguito dal titolo dell’opera. Gli scatti devono essere inviati in formato jpeg ad alta risoluzione. All’e-mail dovrà essere allegata la fotografia e il modulo di partecipazione al concorso (disponibile sul sito del comune).

Il vincitore, che otterrà un premio di 300 euro, sarà selezionato da una giuria di professionisti del settore e rappresentanti dell’organizzazione della manifestazione “Le streghe della Valle Antigorio”. La cerimonia di premiazione si terrà il 26 luglio proprio durante l’evento di Croveo, dove tutte le opere partecipanti saranno esposte.