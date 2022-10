Conto alla rovescia per il Trial delle Regioni

L'ultimo appuntamento con il Trial delle Regioni sarà in Ossola. Nel fine settimana i motori romberanno per un grande spettacolo con l'organizzazione del Moto Club Domo '70. Le dieci zone sono state ricavate alle pendici del Lusentino: una è stata a ricavata all'interno dell'istituto Rosmini, dove ci sarà lo start della gara, le altre sono nell'ara di Prata, Vallesona e nei boschi sopra il capoluogo ossolano.

"Non essendoci delle vere e proprie aree adatte- ha spiegato il presidente del Moto Club Domo '70 Massimo Sartoretti- abbiamo dovuto fare un lavoro ad hoc recuperando e pulendo dei sentieri ed alcune aree boschive. Un grazie alle istituzioni che ci hanno supportato, in particolare il sindaco Pizzi ed anche ai privati che ci hanno concesso di poter passare nelle aree di loro proprietà. Questa è una gara che vogliamo dedicare al compianto presidente Facchinetti, che ci ha lasciato pochi giorni fa e che ci ha trasmesso la passione per questo sport” ha sottolineato Sartoretti. Il Trial delle Regioni avrà il prologo sabato con la sfilata: partenza alle 17 dal collegio Rosmini ed arrivo in piazza mercato. Il giorno seguente alle 8 il via alla competizione. Quattro i trofei in palio: quello della sezione vintage dedicata alle moto d'epoca, la Coppa delle Regioni Club per i Motoclub, la Coppa delle Regioni Giovani ed il Trofeo delle Regioni vero e proprio.