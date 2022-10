Risparmio energetico: la Svizzera incomincia dai treni

Risparmio energetico, in Svizzera si parte dai treni. Le Ferrovie federali hanno deciso alcune misure per contribuire al risparmio energetico, così ché le temperature potranno essere un po’ meno gradevoli sui convogli che inoltre circoleranno a velocità inferiore nelle gallerie lunghe.

‘’Da fine ottobre – si legge in una nota delle FFs - la temperatura negli scompartimenti è destinata a scendere da 22 a 20 gradi, riduzione che a dire il vero non sembra compromettere il confort per i viaggiatori. Inoltre alcuni treni sfrecceranno a velocità inferiore nel lungo tunnel del San Gottardo e l’illuminazione nelle trenta principali stazioni sarà ridotta, senza inficiare la sicurezza. Con queste misure sarà possibile risparmiare tra i 5.000 e gli 8.000 MW/h tra novembre e febbraio’’.