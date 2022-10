“Bene la presidente Meloni su contrasto spopolamento aree interne”

"L'impegno della Presidente Giorgia Meloni, confermato in Aula martedì a Montecitorio, sulla centralità dei Comuni, sulle aree interne e montane, sull'alleanza dello Stato per favorire residenzialità e combattere lo spopolamento, siamo certi troverà pieno consenso in tutto il Governo, in tutto il Parlamento, con azioni concrete, legislazione ad hoc, investimenti, costruzione di sinergie tra Comuni, tra territori, tra grandi città e piccoli centri. Proseguendo percorsi in essere, anche grazie al PNRR e ai fondi della coesione, e aprendone di nuovi. Abbiamo bisogno di un lavoro di questo tipo, innovativo, sinergico tra forze politiche, aperto e inclusivo da fare insieme con il Governo e lo avevamo fortemente auspicato nella campagna elettorale, chiedendo a tutte le forze politiche l'impegno determinato. Questo alla Camera è un primo importante segnale. Ora, come Uncem, 'casa delle montagne', lavoriamo intensamente per combattere lo spopolamento che è una vera emergenza per tutto il Paese, non solo per le aree montane, cariche altresì di potenzialità e opportunità".

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, dopo l'intervento della Presidente Meloni che alla Camera ha affermato: "È nostra intenzione dare ... nuova centralità ai nostri Comuni. Perché ogni campanile e ogni borgo è un pezzo della nostra identità da difendere. Penso in particolare a quelli che si trovano nelle aree interne, nelle zone montane e nelle terre alte, che hanno bisogno di uno Stato alleato per favorire la residenzialità e combattere lo spopolamento".