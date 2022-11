Domobianca365 protagonista di Salite da Incubo su Sky Sport

Tornano protagoniste sulle reti Sky le strade ossolane. Questa sera alle 21.30 su Sky Sport Arena, Patrick Martini, il conduttore di ‘Salite da incubo’, format tv del programma Icarus Ultra, salirà a Domobianca accompagnato da due ciclisti del territorio: Max Fiumanò e Fabrizio Miglini.

Una nuova scalata da sogno, prima su asfalto e poi su sterrato fino in quota alla Baita Motti. La trasmissione Sky torna in Ososla dopo la puntata che ha avuto come protagonista la Cascata del Toce. Nell'estate 2021 Patrick Martini, accompagnato anche in quell'occasione da Max Fiumanò, aveva provato lo spettacolare tracciato partendo da Dombianca, attraversando il borgo della cultura domese per poi salire in vetta alla Valle Formazza. Questa sera gli appassionati avranno occasione di conoscere le bellezze e le peculiarità di Domobianca 365 che sta diventando sempre più punto di riferimento per le due ruote in quota in tutto il Vco e non solo.

Appuntamento alle 21.30 su Sky Sport Arena, alle 23 in replica su Sky Sport Action.