In calo i percettori del reddito di cittadinanza

È calato a settembre, nel Nord Ovest, il numero dei nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza. Come rilevato dall'Inps, sono risultati poco più di 80.000, mentre erano ancora oltre 82.500 ad agosto. Il mese scorso ne sono stati contati 58.176 in Piemonte (59.941 in agosto), 21.145 in Liguria (21.756) e 822 in Valle d'Aosta (856).

Conseguentemente, si sono ridotte a poco più di 145.000 le persone del Nord Ovest beneficiarie di questa misura assistenziale, mentre erano oltre 150.000 ad agosto. In particolare, le persone coinvolte sono calate a 106.957 in Piemonte dalle 111.156 del mese precedente, a 36.843 in Liguria (erano 38.255) e a 1.379 in Valle d'Aosta (1.467). In quest'ultima regione, l'importo medio mensile ricevuto dal nucleo familiare è stato di 415,19 euro, il più basso del Nord Ovest, dato che è stato di 515,59 euro in Piemonte e 489,50 in Liguria.

In Piemonte, quindi, i nuclei familiari percettori di reddito o pensione di cittadinanza hanno ricevuto complessivamente poco meno di 30 milioni di euro, a fronte dei 10,350 milioni arrivati dall'Inps in Liguria e i 341.286 euro della Valle d'Aosta. Totale della spesa mensile Inps per il Nord Ovest: oltre 40,6 milioni.

Questi dati si trovano nell'ultima edizione dell’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza, con i dati aggiornati al 13 ottobre 2022, relativi ai nuclei percettori di RdC e PdC negli anni 2019-2022. Nel nuovo rapporto si legge, fra l'altro, che a livello nazionale, a settembre, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.038.922, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 120.517 e che tra gennaio e il mese scorso è stato revocato il beneficio a 46.244 nuclei e sono decaduti dal diritto 230.183 nuclei.

Tornando alle tre regioni del Nord Ovest, ecco il numero di nuclei percettori di reddito/pensione di cittadinanza a settembre, per provincia: Alessandria 6.246 (6.348 ad agosto), 2.715 Asti (2.743), Biella 2.070 (2.122), Cuneo 4.252 (4.323), Novara 3.903 (4.061), Torino 35.354 (36.597), 1.248 Verbano Cusio Ossola (1.273), Vercelli 2.388 (2.474), Genova 11.670 (12.039), Imperia 3.814 (3.893), La Spezia 2.165 (2.244), Savona 3.496 (3.580).

Come dimostrano i confronti, il numero dei nuclei familiari percettori è dim inuito in tutte le province del Nord Ovest, nessuna esclusa.

Sempre l'Inps ha rivelato che nei primi nove mesi di quest'anno, in tutta l'Italia, sono stati 1.206.365 i nuclei familiari che hanno fatto domanda di reddito/pensione di cittadinanza, di cui il 5,2% in Piemonte, l'1,9% in Liguria e lo 0,1% in Valle d'Aosta.

L'Inps ha anche comunicato che da aprile 2019 a settembre 2022 sono stati erogati circa 25,9 miliardi di euro per il Reddito e la Pensione di cittadinanza. Nel primo anno di introduzione della misura contro la povertà sono stati erogati 3,9 miliardi mentre nel 2020 la spesa ha superato i 7,14 miliardi. E nel 2021, anche a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia, la spesa ha superato gli 8,8 miliardi mentre nei primi nove mesi di quest'anno la spesa ha superato i 6 miliardi.