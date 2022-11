La famiglia al centro della Veglia dei Santi in Collegiata

Si è svolta lunedì sera nella chiesa Collegiata di Domodossola la Veglia dei Santi con l'esposizione del Santissimo Sacramento. La cerimonia è stata guidata da don Giacomo Bovio, che ha parlato della Santità della famiglia. La veglia è stata alternata da canti, preghiere e da momenti di testimonianze di uomini e donne che hanno già assaporato le primizie della santità in terra vivendo pienamente nel matrimonio la vocazione innestata nel battesimo.

In particolare sono state lette da alcuni fedeli le testimonianze di tre famiglie citate come esempio di santità e amore per le famiglie in quanto hanno vissuto in Santità e sono state disponibili ad intrecciare un rapporto solidale tra la famiglia e la società. La famiglia Martin Guerin di Liesieux , la famiglia Beltrame Quattrocchi, la famiglia Petrillo Corbella.

Al termine di ogni testimonianza sono stati portati all'altare tre segni: un pane, le fedi nuziali, e un fiocco nascita. La veglia è stata animata dalla corale parrocchiale e si è conclusa con la preghiera alla Santa famiglia. “Quelle ascoltate sono testimonianze di vite normali come le nostre – ha detto il sacerdote - non fatte da eventi straordinari, ma vite spese per il bene della propria famiglia pronte a testimoniare anche nella difficoltà il disegno che aveva Dio posto su di loro ”.