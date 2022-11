Torna la Castagnata d’autunno organizzata dall’associazione Arsciol a Vagna. Alle ex scuole in borgata Tagliarolisi potranno gustare caldarroste, salsiccia alla piastra, dolcetti e prodotti nostrani. La musica delle fisarmoniche allieteranno la giornata. L’iniziativa avrà luogo anche in caso di brutto tempo.