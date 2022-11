Omissione di soccorso, Progetto Vco: "Vicenda dai dettagli preoccupanti, se confermati rischiano di minare la credibilità della Provincia"

Dopo la vicenda che ha tenuto banco per tutta la giornata di venerdì sull'investimento e l'omissione di soccorso di una giovane 17enne a Vogogna da parte del presidente della Provincia Alessandro Lana, uno dei due gruppi di minoranza in consiglio provinciale, Progetto Vco, chiede a Lana come “intenda preservare l'integrità e l'immagine sua e dell'ente che presiede”.

Ecco il comunicato:



“Il Gruppo Progetto VCO, fin dall'inizio della tormentata Amministrazione Lana, non ha mai interpretato il ruolo di opposizione con approccio denigratorio e speculativo. Con questo spirito i Consiglieri hanno atteso le tempistiche di rientro all’attività amministrativa del Presidente dopo situazioni di disagio personale che l'avevano colpito a inizio mandato.

La nuova vicenda personale che sta interessando il Presidente, purtroppo, contiene dettagli preoccupanti che se confermati rischierebbero di minare la credibilità dell'Istituzione che questi rappresenta.

La spiegazione dei fatti sarà oggetto di riscontro da parte delle autorità competenti che avranno il dovere di accertarli, non è compito dell'opposizione consiliare giudicare la vicenda dal punto di vista giudiziario.

Vista la contraddittorietà delle notizie sui fatti diffuse a mezzo stampa, Progetto VCO attende di conoscere le determinazioni del Presidente Alessandro Lana al fine di preservare l’integrità e l’immagine sua e dell’Ente da lui rappresentato”.

GRUPPO Consiliare PROGETTO VCO