Pizzi: "Serve un rilancio della Farmacia Comunale di Domodossola"

“Serve un rilancio della Farmacia Comunale di Domodossola” lo ha detto il sindaco Lucio Pizzi in occasione dell'approvazione del Rendiconto del 2023 dell'Azienda speciale pluriservizi Farmacia Comunale. Il conto vede un utile di 167,17 euro. L'utile del negozio farmacia è stato di 30.738.

Utile che è stato quasi interamente destinato alla copertura dei servizi collegati, con l' aggiunta anche della quota versata dal Comune di 100.000 euro. I servizi che erano, fino allo scorso anno, a carico della farmacia sono: il servizio di trasporto scolastico, l'Università della terza età e le luminarie natalizie, che ora sono passati al comune. Il consigliere di Fratelli d'Italia Angelo Tandurella in considerazione della contrazione del fatturato ha consigliato all'amministrazione un monitoraggio dell'andamento della farmacia mensile.

"Il primo trimestre registra già una perdita di 10.000 euro – ha detto Tandurella - non è immaginabile mantenere un'attività commerciale in perdita. Serve un monitoraggio per correggere eventuali politiche commerciali e valutare azioni prima che ci siano chieste da enti esterni". Secondo il consigliere del Pd Ettore Ventrella solo il consuntivo del 2024 potrà fornire elementi precisi per valutare se tenere o meno la farmacia. Ventrella ha però sottolineato il servizio sociale svolto dalla farmacia. “Non c'è nessuna legge - ha rimarcato - che dice di vendere la farmacia se in perdita, si tratterebbe di un discorso di opportunità”.

“Il presidente dell'Azienda Speciale gode della nostra fiducia. L'ho incontrato pochi giorni fa – ha detto il sindaco Lucio Pizzi - abbiamo parlato del rilancio della farmacia che è assolutamente necessario. Bisogna dargli tempo non sono operazioni i cui risultati si vedono nel giro di pochi mesi. Può essere necessario più di un anno, ho dato indicazione di compiere un controllo trimestrale dei conti. La situazione va monitorata”. Il conto consultivo della farmacia è passato con 13 voti favore, si sono astenuti Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia e Maria Elena Gandolfi della Lega.