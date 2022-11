Lana: "Durante la guida mi sono distratto e non mi sono accorto di aver urtato una persona"

Dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico, da stamane le voci sul coinvolgimento di un sindaco si rincorrevano in tutta la Provincia, il primo cittadino di Piedimulera Alessandro Lana ha dato mandato al suo legale, Christian Ferretti di Omegna, di divulgare una nota per spiegare quanto accaduto.

Il presidente della Provincia spiega che “durante la guida, mi sono distratto, e non ho avuto la minima percezione di aver urtato una persona, ma soltanto di aver colpito lo specchietto contro il muretto o la ringhiera del ponte, altrimenti mi sarei subito fermato".



"Dopo avere appreso dall’articolo apparso sul giornale successivamente ai fatti, che l’investimento della ragazza poteva essere stato causato dal mio comportamento, mi sono immediatamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria" spiega Lana attraverso la nota inviata dal suo legale "Mi sono presentato spontaneamente dai Carabinieri di Premosello Chiovenda, accompagnato dal mio difensore, per il compimento di tutti i dovuti accertamenti mettendomi anche a disposizione della famiglia per incontrarli”.