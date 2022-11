Incontri con l'autore, Annalina Molteni presenta il romanzo 'L'ombra dei Walser'

Dopo il successo dell'appuntamento con la scrittrice e saggista Ben Pastor lo scorso 21 ottobre, proseguono gli “incontri con l'autore” di Associazione Culturale Mario Ruminelli e di Fondazione Paola Angela Ruminelli, organizzati a Domodossola in collaborazione con Libreria Grossi.

Giovedì 10 novembre alle ore 17 in Cappella Mellerio a Domodossola protagonista sarà la scrittrice Annalina Molteni che, in dialogo con la giornalista ed autrice Simonetta Radice, presenterà il proprio romanzo L'ombra dei Walser (Monterosa Edizioni), finalista al Premio Mario Rigoni Stern 2022.

Non è la prima volta che un libro di Annalina Molteni racconta vicende Walser e si ritrova fra i dieci romanzi in finale al celebre premio per la Letteratura multilingue delle Alpi: anche il suo Il Walser dell’imperatore – che racconta la vita di Antonio De Toma, giovane valsesiano che nella seconda metà dell’Ottocento divenne il più celebre stucco-marmista dell’Europa Centrale – oltre ad aver ottenuto il Premio Giuria dei Critici al Premio Stresa 2019, infatti, era stato selezionato nella decina dei romanzi finalisti del Premio Rigoni Stern lo stesso anno.

L’Ombra dei Walser è un romanzo di formazione in cui presente e passato si intrecciano in un dialogo continuo, grazie ai personaggi che abitano il misterioso borgo di Schatt, alla vigilia di un evento che potrebbe cambiarne per sempre il futuro. È la caduta di una valanga che fa scoprire al giovane Sebastiano un mondo nascosto, un mondo tra sogno e realtà, dove il tempo scorre in maniera diversa, scandito soltanto dall’alternanza della luce e dell’ombra e dalle antiche tradizioni del popolo Walser. Il piccolo villaggio di Schatt diventerà per Sebastiano un rifugio segreto e il lungo viaggio insieme all’amico Piaru alla ricerca del passato e del presente del piccolo borgo sarà un rito di iniziazione che segnerà per entrambi l’ingresso nell’età adulta.

La partecipazione all'incontro con Annalina Molteni è ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'ultimo appuntamento per “incontri con l'autore” sarà sabato 19 novembre con il professor Gian Vico Melzi d'Eril, discendente del pittore Francesco Melzi, allievo prediletto di Leonardo da Vinci, che presenterà il saggio In casa Melzi con Leonardo.

