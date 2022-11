Dalla variazione di bilancio 80 mila euro per l'aumento dei costi di energia e gas

Il Comune di Domodossola, in previsione dell'aumento dei costi di energia e gas, stanzia 80 mila euro. È una tra le voci più importanti nella parte del bilancio corrente inserita nella variazione di bilancio approvata nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Una variazione, che complessivamente pareggia su 428.800 euro, illustrata nelle singole voci dall'assessore al bilancio Gabriella Giacomello.

Sempre nelle parte corrente è stato registrato un contributo della Provincia per 115.160 euro per l'assistenza scolastica per il periodo 2016 e 2020, che verrà quasi interamente destinato per gli istituti scolastici. Altre voci in parte corrente sono una maggiore entrata dalla Regione a sostegno della locazione da destinare al relativo contributo alle famiglie per 103.140 euro; un'entrata per un contributo statale di 44.200 euro per l'assistenza ed il trasporto scolastico degli alunni con disabilità. Verrà destinato per 10.430 euro alle famiglie per il trasporto scolastico dei ragazzi diversamente abili e per 33.770 euro verrà trasferito al Ciss per il servizio degli alunni diversamente abili.

Maggiori proventi legati alla gestione dei musei cittadini per 25.000 euro derivanti dai maggiori ingressi e dalla vendita dei cataloghi della mostra in corso a Palazzo San Francesco. Un contributo di 4.800 euro della Fondazione Ruminelli e del Lions per attività culturali da destinare alla copertura della spesa per l'aggiornamento del sito internet di Palazzo San Francesco.



Per la parte investimento, tra le voci più importanti, 58 mila euro di contributo statale pari al 10 per cento del finanziamento del Pnrr per la copertura dei maggiori costi legati all'aumento dei prezzi per la sistemazione dell'area verde esterna del campo sportivo Curotti.