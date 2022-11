La plusdotazione cognitiva al centro di un convegno organizzato dallo Studio Specialistico Abc e dai Musei Civici GG Galletti

Lo Studio Specialistico ABC con sede a Domodossola, in collaborazione con Musei Civici “G.G. Galletti” e con il patrocinio della Città di Domodossola, organizza un evento di sensibilizzazione sul tema della plusdotazione cognitiva.

L'appuntamento è alle 17 di mercoledì 16 novembre in Cappella Mellerio.

Maria Assunta Zanetti, Professore Associato di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, Direttrice del Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento sullo sviluppo del Potenziale, del Talento e della Plusdotazione dell’Università degli Studi di Pavia, svilupperà l'idea che investire sul potenziale individuale - e in particolare, richiamando la mostra “Nel segno delle donne”, i cui contenuti si pongono idealmente in continuità con quelli del convegno, femminile - è un obiettivo che dovrebbe entrare nell'agenda delle istituzioni educative, in quanto risponde pienamente agli obiettivi che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare istruzione di qualità , parità di genere e riduzione delle disuguaglianze, con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, valorizzandone le diversità e favorendo inclusione.

A parlare dell'importante tematica con la dottoressa Zanetti, la dottoressa Jennifer Francioli titolare dello Studio Specialistico Abc e il dottor Federico Troletti, curatore dei Musei Civici domesi.

Evento gratuito a numero chiuso. È stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni. È aperta una lista d’attesa in caso di disdette. Per l’inserimento nella lista inviare una mail a specialisti.abc@gmail.com.