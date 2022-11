Lega: “Piano movida colpisce attività commerciali invece di chi delinque”

"Il Direttivo della Lega Ossola prende atto che da parte dell'amministrazione Pizzi non sono stati fatti passi in avanti sulla movida, in numerose occasioni abbiamo cercato di confrontarci con il Sindaco sul tema, tuttavia ogni proposta è rimasta inascoltata e alle nostre legittime osservazioni sull'efficacia della gestione della movida è seguito un intervento arrogante e volgare da parte del Capogruppo Simone Racco contro la nostra Consigliera Maria Elena Gandolfi.

Per noi è inaccettabile che all'interno del centro storico di Domodossola si continuino a verificare episodi di violenza, spaccio e microcriminalità da parte di gruppi di giovani in gran parte africani, ugualmente inaccettabile è che di fronte a tutto questo l'amministrazione chiuda volontariamente un occhio.

L'attuale piano sulla movida anziché prevedere interventi mirati contro chi delinque, colpisce le attività commerciali, che sono anch'esse vittime dell'incuria attuale, e i ragazzi normali che trascorrono una tranquilla serata immersi nella bellezza del Borgo della Cultura.

Auspichiamo che il Sindaco abbandoni presto i panni dello sceriffo e inizi ad affrontare il problema con serietà e pragmatismo poiché non può essere la maggioranza a pagare per i danni fatti da una minoranza piccola e rumorosa''.

Così in una nota stampa la Sezione Lega Ossola.