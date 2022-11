Odontoiatria solidale, prosegue l’iter in Consiglio regionale

La Commissione Sanità, presieduta dal vicepresidente Andrea Cane, ha approvato a maggioranza gli emendamenti alla Proposta di legge 203 sull’odontoiatria solidale, presentata dal primo firmatario Alessandro Stecco (Lega). Il provvedimento prevede di favorire l’attivazione di reti di collaborazione tra i medici dentisti, per la coprogettazione di azioni a fini di solidarietà sociale verso le fasce più deboli della popolazione.

La Commissione ha inoltre deliberato, sempre a maggioranza, il passaggio del provvedimento in Commissione Bilancio per il parere sulla norma finanziaria.

Tutti a prima firma Stecco, gli emendamenti mirano a meglio definire oggetto e finalità della pdl e a risolvere alcuni nodi critici.

Le Aziende interessate alla coprogettazione di reti istituiscono, con gli enti del Terzo settore, un elenco degli odontoiatri e degli igienisti dentali solidali che si rendono disponibili e ne curano l’aggiornamento. Presso la Direzione competente della Giunta regionale, inoltre, verrà istituito un Tavolo tecnico di coordinamento per assicurare l’omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali, le cui modalità verranno definite dopo aver sentito la Commissione consiliare Sanità.

All’inizio della seduta, presieduta dal presidente Stecco, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha svolto un’informativa in merito alla realizzazione del nuovo “ospedale di pianura” in sostituzione degli attuali nosocomi di Saluzzo, Savigliano e Fossano, a poche ore dalla sottoscrizione con i rappresentanti della Conferenza dei sindaci dell’atto d’indirizzo politico per dare il via alla progettazione.

Icardi ha illustrato lo studio realizzato da Agm Project Consulting, commissionato e finanziato dalla Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha analizzato l’offerta di servizi sanitari e ospedalieri sul territorio della provincia di Cuneo, definito le azioni di riordino e dimensionamento clinico gestionale dei nuovi Ospedali di Cuneo e di Savigliano-Saluzzo.

La struttura, ha ricordato tra l’altro Icardi, sorgerà sulla direttiva Saluzzo-Savigliano e ospiterà 325 posti letto, 57 posti tecnici, 19 sale di diagnostica, 8 sale operatorie, 2 sale emodinamica e cardiologia interventistica, 4 sale blocco parto e 34 ambulatori, dimensionati per 17mila ricoveri ordinari, 170mila esami di diagnostica, 10mila interventi chirurgici, 1.200 parti e 160mila visite l’anno.

Sono intervenuti nel dibattito Domenico Rossi (Pd), Stecco, Cane, Matteo Gagliasso (Lega) e Ivano Martinetti (M5s).