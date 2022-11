Come tutti possiamo immaginare il servizio di assistenza preventiva Ariston è dedicato alle tantissime famiglie che nel nostro Paese hanno deciso di puntare su questa azienda leader in questo settore del riscaldamento e non solo proprio perché hanno intuito che è sempre meglio puntare al massimo quando si compra un dispositivo a medio e lungo termine come una caldaia e sarebbe stata la stessa cosa anche per un condizionatore

D'altro canto non ci possiamo permettere quando facciamo un investimento del genere di non poter ammortizzare, e qui il modo per ammortizzare è proprio il fatto che la caldaia dura tanti anni e questo anche grazie a questo servizio di assistenza che fa la differenza da tanti punti di vista

Un'altra cosa che non dovrebbe assolutamente stranieri è il fatto che le persone ormai decidono di puntare su una caldaia piuttosto che dover comprare una stufa per riscaldarsi che poi gli servirebbe solo per una stanza e quindi sarebbero costretti a comprarne più di una e poi uno scaldabagno per farsi la doccia con l'acqua calda quando può con una caldaia possiamo ottenere tutti e due risultati con un unico dispositivo e quindi con un unico investimento

E in questo caso non vale nemmeno la scusa che potrebbe essere un investimento più alta all'inizio prima di tutto perché non è detto perché in quel caso bisogna comprarne due dispositivi e poi soprattutto ormai tutte le grandi aziende compresa l’ariston dando la possibilità di comprarne a rate in tante comode rate accedendo a dei finanziamenti molto convenienti.

Oltre al fatto che non possiamo dimenticarci che tutte le aziende Ariston inclusa periodicamente fanno delle offerte molto convenienti e certamente non le faranno nei mesi invernali dove la domanda è molto più alta per quanto riguarda le caldaie,ma magari le faranno nei mesi estivi o nei mesi primaverili e che sono dei periodi che se dobbiamo comprare una caldaia, e dobbiamo approfittare perché possiamo trovare dei prezzi realmente molto convenienti.

Il servizio di assistenza preventiva dell'Ariston può fare la differenza

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque questo servizio di assistenza preventiva dell'Ariston è chiaro che può fare la differenza e quando parliamo di preventivo non è un caso.

Infatti dobbiamo tenere presente che gli interventi di manutenzione ordinaria che fanno parte di questo mondo dell'assistenza preventiva sono obbligatori per legge e non possiamo fare a meno ogni tot tempo di fargli fare

E quando andranno fatte c'è scritto sul libretto tecnico e quindi non abbiamo scuse anche perché se vengono a controllare e non vedono un bollino blu che attesta il passaggio di questi tecnici dell’ Ariston rischiamo una multa anche molto salata

Ma soprattutto è anche una questione di buon senso fare dei controlli alla caldaia che significa farla pulire profondamente da tutti i fumi di combustione, così come significa controllare il livello delle emissioni inquinanti e più In generale fagli fare un check-up di tutte le componenti per assicurarsi che tutto comunque già a posto.