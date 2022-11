Il panettone parla ossolano con le creazioni del pasticciere Fabio Tisti

L’armonia e le suggestioni del Natale incontrano il piacere e il gusto fatto di ricordi, memorie e tentazioni, da ritrovare nei lievitati della Pasticceria Tisti di Domodossola.

Panettone classico, al cioccolato, al pistacchio. E ancora, il Pandoro e una dolce sorpresa per i più golosi, pronta a dicembre. Tutti prodotti in maniera rigorosamente artigianale nel laboratorio a vista all'interno della Pasticceria & TeaRoom Tisti in Corso Moneta, 53 a Domodossola.

Qui riposa e si rigenera ogni giorno il lievito madre, preziosa base per realizzare delizie soffici, leggere e digeribili. L’impasto del Panettone Tisti è preparato senza conservanti, con ingredienti naturali, attentamente selezionati e di altissima qualità: tuorli di uova provenienti da allevamenti bio (3 kg di tuorli per 4 kg di farina), miele di acacia, vaniglia del Madagascar.

L’impasto riposa paziente a una temperatura controllata di 27 gradi, per quasi due giorni fra la prima e la seconda passata e quindi accoglie l’uvetta australiana, il cedro candito di Diamante e l’arancio candito calabrese.

La cottura esalta fragranza e morbidezza. La glassa è a base di albume, zucchero e mandorle pugliesi. Il pirottino, con il logo di Fabio Tisti, rende inconfondibile e unico il suo Panettone: ricco, bilanciato e delicatamente dolce.

Al prodotto Classico, realizzato in due tagli da 500 grammi è 1 kg, si affiancano Il Pandoro, il Panettone al Cioccolato preparato con gocce di ganache, il Crema di Pistacchio ripieno di un cremoso al pistacchio di Bronte e presto, anche una sorpresa: il Panettone con caramello salato e fave di cacao.

I Panettoni Fabio Tisti sono confezionati all’interno di eleganti scatole fatte realizzare appositamente per le festività 2022 che ne impreziosiscono il valore e li rendono perfetti per essere gustati e soprattutto regalati.

Nato a Domodossola nel 1993, Fabio Tisti si è formato alla scuola di panetteria e pasticceria di Gravellona Toce e, quindi, ha iniziato la sua esperienza lavorativa al ristorante stellato “La Casa degli Spiriti” a Costermano, sul Lago di Garda. Da lì, dopo un apprendistato di sei mesi con i fratelli Cerea al “Da Vittorio” di Brusaporto, ha iniziato un lungo periodo di consulenze all'estero. Prima nel Regno Unito, poi in Francia, dove ha lavorato nei ristoranti del gruppo di Alain Ducasse e quindi in Germania prima del suo rientro in Italia.

Da gennaio del 2022 ha aperto, insieme all’amico ed ex compagno di scuola Davide Anchisi, la Pasticceria & Tea Room Tisti a Domodossola dove, oltre ai lievitati e alle brioches, offre ai suoi clienti indimenticabili dolci esperienze con la pasticceria mignon e le monoporzioni, i gelati e le torte.

Il prezzo al pubblico del Panettone Classico Fabio Tisti è di 18 euro per il formato da 0.5 kg e di 36 euro per il formato da 1 kg, mentre il Panettone al Cioccolato e il Panettone al Pistacchio sono in commercio a 20 euro (0.5 kg) e 38 euro (1.kg).

I lievitati di Fabio Tisti sono acquistabili direttamente a Domodossola nella Pasticceria & Tea Room di Corso Moneta 53. Oppure è possibile ordinarli con una mail all’indirizzo tistifabio@gmail.com oppure telefonando al numero 0324 203058 per riceverli dopo pochi giorni con una spedizione tramite corriere in tutta Italia.