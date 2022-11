Non autosufficienti, Marrone: "Reperiti ulteriori 8 milioni per assegni di cura per servizi e assistenza"

Buone notizie per il Piemonte, l'assessorato alle Politiche sociali della Regione ha infatti reperito ulteriori 8 milioni di euro del Fondo nazionale non Autosufficienza, per servizi e assistenza, che si sommano ai 45 milioni sbloccati nelle scorse settimane dopo un lungo pressing regionale sul Ministero.

"Con questi ulteriori 8 milioni rafforzeremo gli assegni di cura destinati ad anziani e disabili gravi, stanziando risorse anche per interventi domiciliari a sostegno delle persone affette da SLA - spiega l'assessore Maurizio Marrone -. Per mesi abbiamo atteso che da Roma il Ministero sbloccasse i fondi che il territorio attendeva da tempo, ora con l'approvazione di un delibera ad hoc sommeremo le risorse reperite alle risorse destinate ai servizi socio assistenziali, arrivando a 53 milioni. Una boccata d'ossigeno per beneficiari, servizi e famiglie, che speriamo possa aiutare chi davvero ha bisogno, facendogli sentire la Regione al fianco. Queste risorse per anziani e disabili gravi - conclude Marrone - saranno in parte anche destinate ai Progetti di Vita indipendente e si sommeranno alla misura Voucher da 90 milioni, ai 5 milioni per i caregiver familiari ed alle restanti misure regionali già attive in questo campo. In Regione Piemonte nessuno deve restare indietro".