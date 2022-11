Ancora un battuta d'arresto per questa Pro altalenante. Contro L'Olimpia S.Agabio era l'occasione giusta per staccare una diretta concorrente, ma non è andata come si immaginava. L'inizio è più che promettente, i gol di Mazzotta e Ferrari fanno ben sperare, ma gli ospiti si rimettono in corsa accorciando prima della fine del tempo.

Nella ripresa si nota una Pro rinunciataria ed i novaresi prima pareggiano e poi mettono in cassaforte la partita con altri due gol.