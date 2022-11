Sopralluogo di Borghi sulla SS33 tra la galleria di Montecrevola e Iselle

Nei giorni scorsi aveva scritto al ministro dlele Infrastrutture Matteo Salvini, per chiedere attenzione sui lavori di Anas sulla 337. Oggi il senatore ossolano Enrico Borghi ha fatto un sopralluogo sulla SS33 nel tratto tra la galleria di Montecrevola e Iselle.

"Ho potuto constatare che finalmente Anas sta provvedendo a posare il nuovo manto bituminoso" commenta il senatore ossolano.

"Naturalmente molto resta ancora da fare (a cominciare dallo sblocco annoso della galleria di Paglino e dai lavori per la messa in sicurezza della galleria di Montecrevola) per i quali non mancherò di incalzare Anas, per avere una strada di collegamento con la Svizzera che sia degna del suo nome di strada internazionale" conclude Borghi.