Hosting con dominio: cosa è bene valutare?

Ci sono molti servizi di hosting con dominio che si possono scegliere per sviluppare un progetto online. Scegliere quello giusto per le proprie esigenze può fare una grande differenza, per non ritrovarsi con dei problemi successivamente.



Quando si prende la decisione di avviare un nuovo progetto online, la scelta di un servizio hosting con dominio è sicuramente un fattore da non prendere sottogamba. Anzi, si può dire che è proprio l’opposto. Un servizio di alta qualità deve avere alcune caratteristiche come un certificato di sicurezza SSL, un’ampia possibilità di configurazione del proprio hosting e la possibilità di variare il piano hosting in base alle proprie necessità.



Un hosting è necessario per avere a propria disposizione tutto quello di cui si necessita per riuscire a sviluppare un sito internet, vendere i propri prodotti/servizi online e far fiorire la propria attività. Nel caso si debbano gestire un cospicuo numero di e-mail si potrà noleggiare anche un servizio dedicato per l’invio di newsletter.



Caratteristiche da valutare



In commercio esistono una vasta selezione di proposte tra cui scegliere. In questo approfondimento andremo ad analizzare alcune delle più comuni caratteristiche per semplificare la scelta del servizio hosting più idoneo.



Tecnologia e tipologia del server



Gli hosting Linux e gli hosting Windows sono le due tipologie di hosting più comuni tra cui scegliere. Ma è bene acquistare il servizio con le caratteristiche più ideali al proprio progetto. Non sempre tutti i CMS e i siti web sono in grado di funzionare su entrambe le piattaforme.



Oltre a questo è bene verificare quali versioni di PHP sono installate, le librerie disponibili e con quali tecnologie esterne il servizio hosting può dialogare senza problemi.



Se non si è in grado di valutare quali caratteristiche sono più o meno indispensabili, allora è bene farsi seguire dal supporto tecnico che i servizi hosting mettono a disposizione dei clienti. La loro esperienza e la conoscenza delle più comuni piattaforme per lo sviluppo di progetti online è sicuramente importante nel processo di acquisto di un servizio hosting.



Budget



Anche se il budget è un particolare fondamentale quando si prende in considerazione un servizio, è anche una caratteristica che non deve influenzare la sua scelta. Pagare di più non garantisce sempre di avere la soluzione più performante e funzionale per il proprio business. Così come si può affermare con certezza che i servizi più economici non sempre sono una pessima soluzione da prendere in considerazione. In alcuni casi si possono rivelare la scelta migliore.



Proprio per questo motivo, prima di scegliere un prodotto, è bene verificare le sue caratteristiche più peculiari e valutarli al meglio in base alle proprie necessità. È bene allocare parte del budget anche per la sicurezza dell’hosting, la sua gestione e l’acquisto di eventuali licenze. Così da non trovarsi fuori budget al momento dell’acquisto vero e proprio.



Servizio clienti



Se non si hanno le competenze nel gestire gli aspetti tecnici nella creazione e nella manutenzione di un sito web, allora è bene avere la certezza di poter avere un supporto clienti affidabile a propria disposizione.



Scegliere un servizio hosting con un ottimo servizio clienti, rende più semplice gestire e risolvere tutte le varie problematiche che si possono verificare nel corso del tempo.



In aggiunta è opportuno ricordare che:



- molti servizi hosting non sempre sono in grado di fornire un sito veloce. L’apertura delle pagine di un sito internet, è considerato un fattore di ranking da parte di Google. Particolare che non si deve dimenticare se si vuole beneficiare di traffico dai motori di ricerca. Quindi è bene valutare con attenzione le prestazioni che il piano hosting può offrire.



- il certificato SSL e la sicurezza di un hosting web sono caratteristiche da non sottovalutare. Gli utenti che si trovano a visitare un sito non sicuro – o peggio ancora compromesso da un qualche virus – purtroppo difficilmente si troveranno a visitarlo una seconda volta. Ci si deve assicurare che il proprio hosting sia il più sicuro possibile e dotato dei certificati di sicurezza più idonei.



Valutando con attenzione queste caratteristiche, si potrà scegliere il servizio hosting più affidabile e funzionale per le proprie necessità. Scelta che permetterà di iniziare con il piede giusto lo sviluppo del proprio progetto online.